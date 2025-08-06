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Под утро 6 августа российская армия нанесла удары по Запорожскому району. В ОВА уточнили последствия вражеских обстрелов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова .

"Обновленная информация: два человека погибли, десять получили ранения, в том числе четверо детей", – говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере девять зданий.

Экстренные службы работают на местах.

Обновлено в 8:20: Количество пострадавших увеличилось до 12. Направлены в больницу пять человек в тяжелом и среднем состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за авиаудара россиян по Запорожскому району пострадали три человека.