13:34  06 серпня
Коли в Україні спаде спека – синоптик назвала точну дату
10:48  06 серпня
У мережу потрапило нове відео конфлікту мера Івано-Франківська з активістом
07:48  06 серпня
Зі ставку на Кіровоградщині дістали тіло 25-річного молодика
07 серпня 2025, 01:20

Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії

07 серпня 2025, 01:20
Фото: ОВА
Російські війська увечері 6 серпня завдали ударів по Сумщині. В деяких районах після атаки жителі залишились без газу

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Григорова, увечері 6 серпня росіяни атакували Сумську область. Внаслідок атаки ворога щонайменше сім житлових будинків пошкоджені.

У Ковпаківському районі Сум пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, автомобіль. Крім того, через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишились без постачання газу. Влучання зафіксували на чотирьох локаціях в одному мікрорайоні.

Попередньо, росіяни обстрілювали місто з реактивної системи залпового вогню. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, увечері 6 серпня російські війська обстріляли Нікополь. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків та жінка. Також ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
