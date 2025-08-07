Фото: ОВА

Російські війська увечері 6 серпня завдали ударів по Сумщині. В деяких районах після атаки жителі залишились без газу

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Григорова, увечері 6 серпня росіяни атакували Сумську область. Внаслідок атаки ворога щонайменше сім житлових будинків пошкоджені.

У Ковпаківському районі Сум пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, автомобіль. Крім того, через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишились без постачання газу. Влучання зафіксували на чотирьох локаціях в одному мікрорайоні.

Попередньо, росіяни обстрілювали місто з реактивної системи залпового вогню. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, увечері 6 серпня російські війська обстріляли Нікополь. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків та жінка. Також ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.