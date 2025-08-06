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Про це повідомляє Сумська міська рада з посиланням на фахівців Центру контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Як з’ясувалося, обидва інциденти сталися в житлових помешканнях, коли мешканці намагалися самотужки вигнати кажанів, що залетіли в приміщення. Медики наголошують - укуси можуть мати серйозні наслідки, зокрема інфікування сказом.

За інформацією Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб, наразі триває період міграції кажанів. У цей час тварини активно шукають місця для зимівлі, тому можуть випадково потрапляти до квартир. Фахівці пояснюють, що кажани не проявляють агресії першими, а укуси зазвичай є реакцією на стрес або спробу захиститися.

Епідеміологи нагадують: кажани можуть переносити вірус сказу навіть без ознак захворювання. Інфікування можливе не лише через укус, а й через мікропошкодження шкіри або слизових. Захворювання вкрай небезпечне - без вчасної вакцинації майже завжди закінчується смертю. Інкубаційний період триває від одного тижня до трьох місяців.

У разі потрапляння кажана до помешкання медики радять не панікувати, не намагатися самостійно його виловити, а звертатися до служби порятунку тварин або за номером 112. З початку року на Сумщині медичну допомогу після укусів тварин отримали понад 1300 осіб - усім було призначено профілактичне лікування.

Нагадаємо, у Харкові стався тривожний випадок із домашнім котом, який покусав свою господиню. Після цього на Салтівці частково ввели карантинні обмеження.