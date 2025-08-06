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06 августа 2025, 08:58

Россия нанесла 70 ударов по Сумщине: есть жертвы среди мирного населения

06 августа 2025, 08:58
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Иллюстративное фото: Сумская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска совершили 70 обстрелов по 32 населенным пунктам в 13 общинах Сумской области. В результате атак есть погибшие и раненые среди мирного населения

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в Сумской общине из-за ракетного удара погибли двое мужчин — 54 и 55 лет. Еще три человека (54, 57 и 61 лет) получили ранения, а один 50-летний мужчина — травмирован.

В Эсманьской общине ранен 77-летний мужчина в результате сброса взрывчатки с FPV-дрона.

Оккупанты активно применяли управляемые авиабомбы, боеприпасы ВОГ, ракетные системы залпового огня, FPV-дроны и другие виды вооружения.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Повреждена гражданская инфраструктура:

  • в Сумской общине – нежилые здания, сельскохозяйственную технику, объект инфраструктуры;
  • в Николаевской сельской общине - учебное заведение, магазин, гараж;
  • в Эсманьской – частные дома.

Воздушная тревога в Сумской области длилась 10 часов 6 минут.

Напомним, российская армия нанесла авиаудары по Запорожскому району под утро 6 августа. Погибли два человека, из 12 пострадавших пять госпитализировали в тяжелом и среднем состоянии.

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