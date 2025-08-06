Росія завдала 70 ударів по Сумщині: є жертви серед мирного населення

Ілюстративне фото: Сумська ОВА

Упродовж минулої доби доби російські війська здійснили 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 громадах Сумської області. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед мирного населення

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що в Сумській громаді через ракетний удар загинули двоє чоловіків — 54 та 55 років. Ще троє осіб (54, 57 і 61 років) отримали поранення, а один 50-річний чоловік — травмований.

У Есманьській громаді поранено 77-річного чоловіка внаслідок скидання вибухівки з FPV-дрону.

Окупанти активно застосовували керовані авіабомби, боєприпаси ВОГ, ракетні системи залпового вогню, FPV-дрони та інші види озброєння.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру:

у Сумській громаді — нежитлові будівлі, сільськогосподарську техніку, об’єкт інфраструктури;

у Миколаївській сільській громаді — навчальний заклад, магазин, гараж;

у Есманьській — приватні будинки.

Повітряна тривога на Сумщині тривала 10 годин 6 хвилин.

Нагадаємо, російська армія завдала авіаудари по Запорізькому району під ранок 6 серпня. Загинули дві людини, із 12 постраждалих п'ятьох госпіталізували у тяжкому та середньому стані.