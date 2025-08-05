Скриншот из видео ГУР

Операция украинской разведки на Сумщине нанесла серьезный удар по тылу окупантов и сорвала логистику врага

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Во время боев украинские разведчики нанесли значительные потери противнику: по предварительным данным, уничтожено не менее 334 российских военных, еще более 550 получили ранения. В ходе рейда подразделения ГУР полностью зачистили вражеские позиции и закрепились на новых рубежах, сорвав дальнейшее наступление армии РФ в этом районе.

По информации разведки, операция проводилась под руководством "Спецподразделения Тимура". В ней приняли участие боевые группы "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирский батальон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group", БДК и "6 отряд специальных действий". Бойцам удалось не только выйти в тыл противника, но и уничтожить его логистическое обеспечение – враг потерял доступ к поставкам провизии и боеприпасов.

Радиоперехватом подтвердилось, что деморализованные российские военные отказывались идти в наступление на позиции, которые контролирует украинская разведка. В штабах РФ озвучивали надуманные причины отказов, свидетельствующие о потере боеспособности подразделений на этом участке фронта. В то же время, спецназовцы продолжают выполнять боевые задачи, удерживая стратегически важные позиции.

Минобороны обнародовало видео, демонстрирующее ключевые этапы операции: стремительные рейды, точную работу артиллерии, уничтожение техники и живой силы врага с помощью FPV-дронов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июля спецназовцы ГУР МО Украины произвели высадку на Тендровской косе в северной части Черного моря. В ходе операции они уничтожили позиции российких военных.