Россияне обстреляли Сумы: повреждено здание ОГА
Россияне атаковали центр Сумами дронами. Показали кадры с поврежденным зданием ОГА
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Олега Григорова, днем 26 июля российские войска атаковали Сумы. Один из дронов попал на площадь Независимости, в центр города. В результате обстрела повреждено здание Сумской областной государственной администрации.
"Предварительно – обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории", - говорит глава ОВА.
Напомним, 25 июля россияне нанесли авиаудар по одному из медицинских учреждений Харькова. Пострадал здание медицинского учреждения, рядом с которым расположено еще одно помещение для лечения людей.
Россияне ударили по Днепру и области баллистикой и дронами: есть погибшие и раненыеВсе новости »
26 июля 2025, 10:35Российский дрон ударил по гражданскому авто на Запорожье: два человека убиты
25 июля 2025, 20:55Россияне атаковали Харьков: прилет в центре города, повреждена многоэтажка
25 июля 2025, 20:27
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Командиру Казбану, погибшему в ДТП, присвоили звание Героя Украины
26 июля 2025, 16:15ТЦК Полтавщины назвал людей, которые остановили бус с мобилизованными, "нездоровой частью общества"
26 июля 2025, 14:35На Харьковщине до конца года планируют построить более 30 укрытий для учебных заведений
26 июля 2025, 13:20В Киевской области мужчина убил товарища лопатой
26 июля 2025, 12:45В Полтаве расследуют смерть ребенка в больнице: мальчику было 13 лет
26 июля 2025, 11:55Россияне ударили по Днепру и области баллистикой и дронами: есть погибшие и раненые
26 июля 2025, 10:35В Украине продолжает дешеветь популярная ягода
26 июля 2025, 03:00Как изменится курс доллара: эксперты объяснили, от чего зависит курс валют к 2026 году
26 июля 2025, 02:40В Украине может подорожать хлеб: эксперты назвали причину
26 июля 2025, 02:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии