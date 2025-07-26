Фото: ОВА

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Григорова, днем 26 июля российские войска атаковали Сумы. Один из дронов попал на площадь Независимости, в центр города. В результате обстрела повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

"Предварительно – обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории", - говорит глава ОВА.

Напомним, 25 июля россияне нанесли авиаудар по одному из медицинских учреждений Харькова. Пострадал здание медицинского учреждения, рядом с которым расположено еще одно помещение для лечения людей.