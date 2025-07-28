Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: пострадали ребенок и женщина

фото: Сергей Лысак

Вечером оккупационные войска РФ продолжили терроризировать Днепропетровщину дронами и артиллерией. Россияне били по двум районам области, есть раненые и разрушения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, ночью силы ПВО сбили в регионе три вражеских ударных беспилотника.

Никопольщину враг атаковал беспилотниками и артиллерией. Громко было в Никополе, Марганецкой, Мировской, Красногригоревской и Покровской общинах. Возник пожар. Повреждены учебное заведение, многоквартирный и три частных дома, три хозяйственных сооружения и линия электропередач.

"Пострадали два человека — 15-летняя девочка и 49-летняя женщина. Будут лечены амбулаторно", — говорится в сообщении.

По Межевской общине Синельниковского района агрессор бил FPV-дронами. Там изуродованы сельскохозяйственное предприятие, не эксплуатируемое здание, админздание и авто.