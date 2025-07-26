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26 липня 2025, 15:45

Росіяни обстріляли Суми: пошкоджена будівля ОВА

26 липня 2025, 15:45
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Фото: ОВА
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Росіяни атакували центр Сумами дронами. Показали кадри з пошкодженою будівлею ОВА

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Григорова, вдень 26 липня російські війська атакували Суми. Один із дронів влучив на площу Незалежності, в центр міста. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

"Попередньо – обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території", - каже голова ОВА.

Нагадаємо, 25 липня росіяни завдали авіаудару по одному з медичних закладів Харкова. Постраждав будинок медичного закладу, поруч із яким розташоване ще одне приміщення для лікування людей.

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