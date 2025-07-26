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26 июля 2025, 10:35

Россияне ударили по Днепру и области баллистикой и дронами: есть погибшие и раненые

26 июля 2025, 10:35
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Фото: ОВА
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В Днепре и области в результате обстрела погибли три человека. Также повреждены жилые дома

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Днепр и Каменское баллистическими ракетами. В результате атаки врага произошли пожары. После этого россияне ударили по области дронами.

В результате обстрелов скончалась 21-летняя девушка. В Днепре два человека получили ранения: это мужчины 46 и 33 лет. Всего в городе и районе погибли три человека, и еще шестеро пострадали.

В Каменском изуродованы многоэтажки и учебное заведение. На месте трудятся специальные службы.

Напомним, вечером 25 июля россияне атаковали дроном гражданское авто в Запорожской области. В машине были мужчина и женщина. К сожалению, в результате атаки они погибли.

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