Россия ударила КАБом по медучреждению Харькова: есть погибший и раненые

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Сегодня, 25 июля, российская армия нанесла авиаудар по одному из медицинских учреждений Харькова

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, в Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения.

Пострадал здание медицинского учреждения, рядом с которым расположено еще одно помещение для лечения людей.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем, но впоследствии количество раненых возросло до шести. К сожалению, есть информация об одном погибшем.

Последствия обстрелов уточняются, на месте работают соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 25 июля россияне атаковали Украину 63-ю средствами воздушного нападения: 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 61-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.