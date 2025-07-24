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24 июля 2025, 12:10

Войска РФ ударили КАБами по центру Харькова: пострадали 16 человек, среди них - 10 летний ребенок

24 июля 2025, 12:10
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фото: из социальных сетей
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Сегодня днем оккупанты атаковали КАБами центр Харькова. Из-за вражеских авиаударов пострадали по меньшей мере 16 горожан

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По данным ОВА, оккупанты нанесли удары двумя КАБами по Шевченковскому району города. Одна из бомб попала рядом с жилым многоэтажным домом. Пострадали 16 человек.

"Среди них - 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Также известно, что среди пострадавших – 27-летняя женщина. Из-за обстрелов загорелось около 15 авто.

Напомним, ночью российские оккупанты атаковали авиабомбами село Подлиман Изюмского района. В результате ударов погибла целая семья переселенцев.

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