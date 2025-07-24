Войска РФ ударили КАБами по центру Харькова: пострадали 16 человек, среди них - 10 летний ребенок

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Сегодня днем оккупанты атаковали КАБами центр Харькова. Из-за вражеских авиаударов пострадали по меньшей мере 16 горожан

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По данным ОВА, оккупанты нанесли удары двумя КАБами по Шевченковскому району города. Одна из бомб попала рядом с жилым многоэтажным домом. Пострадали 16 человек.

"Среди них - 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Также известно, что среди пострадавших – 27-летняя женщина. Из-за обстрелов загорелось около 15 авто.