Авиаудар по Харькову: количество раненых резко возросло
Число пострадавших в результате удара КАБами по Шевченковскому району Харькова увеличилось до более 20
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
"По меньшей мере, 21 человек пострадал, среди них — 10-летняя девочка", — говорится в сообщении.
Как проинформировал городской голова Игорь Терехов, предварительно – 22 пострадавших.
Из-за атаки загорелось гражданское предприятие. На одной из локаций выбиты стекла в многоквартирных домах, горели семь автомобилей. На еще одной локации в гаражном кооперативе повреждены гаражи и легковушки.
Напомним, днем 24 июля войска РФ атаковали КАБами центр Харькова. Сообщалось о 16 пострадавших.
Войска РФ ударили КАБами по центру Харькова: пострадали 16 человек, среди них - 10 летний ребенокВсе новости »
24 июля 2025, 12:10Ракетная атака на Черкассы: полиция показала последствия обстрелов
24 июля 2025, 11:40Трое жертв: в селе на Харьковщине оккупанты убили целую семью переселенцев
24 июля 2025, 11:15
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В военной форме и с оружием: в Одессе задержали группировку, которая охотилась на бизнесменов
24 июля 2025, 14:15В Днепре 14-летний парень возле банкомата жестоко убил мать двоих малолетних детей
24 июля 2025, 13:53Закон №12414: как голосовали нардепы по коррупционным делам
24 июля 2025, 13:22За сутки украинские военные ликвидировали 1050 оккупантов, уничтожили танки и ББМ
24 июля 2025, 13:20В Кривом Роге 1,5-летний мальчик выпал из окна 3-го этажа
24 июля 2025, 13:05"Диалог власти и бизнеса": Харьковская ОВА приглашает предпринимателей на онлайн-встречу
24 июля 2025, 13:00Андрей Ермак стал "другим лидером" Украины в военное время, - Financial Times
24 июля 2025, 12:47От бариста до собственного цеха: харьковчанин открыл кофейное пространство благодаря микрогранту
24 июля 2025, 12:17Войска РФ ударили КАБами по центру Харькова: пострадали 16 человек, среди них - 10 летний ребенок
24 июля 2025, 12:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все блоги »