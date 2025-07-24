Авиаудар по Харькову: количество раненых резко возросло

фото: ГСЧС Украины

Число пострадавших в результате удара КАБами по Шевченковскому району Харькова увеличилось до более 20

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"По меньшей мере, 21 человек пострадал, среди них — 10-летняя девочка", — говорится в сообщении.

Как проинформировал городской голова Игорь Терехов, предварительно – 22 пострадавших.

Из-за атаки загорелось гражданское предприятие. На одной из локаций выбиты стекла в многоквартирных домах, горели семь автомобилей. На еще одной локации в гаражном кооперативе повреждены гаражи и легковушки.