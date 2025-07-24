На Севере пограничники уничтожили транспорт и позиции управления российскими FPV-дронами

фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На днях украинские дронары уничтожили:

вражескую пехоту, четыре блиндажа;

российский автомобиль, замаскированный прицеп, БМП-1;

минометную позицию, выносную антенну;

позицию взлета и управления вражескими FPV-дронами;

бочку с горюче-смазочными материалами;

ликвидировали еще до взлета два вражеских дрона.

"Там, где работают пилоты подразделения РУБпАК "Прайм", врагу не спрятаться, расплата наступит обязательно!", - говорится в сообщении.