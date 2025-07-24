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24 июля 2025, 08:15

На Севере пограничники уничтожили транспорт и позиции управления российскими FPV-дронами

24 июля 2025, 08:15
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фото: ГПСУ
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Пилоты боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжают беспощадно уничтожать российских оккупантов на Северо-Слобожанском (Сумском) направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На днях украинские дронары уничтожили:

  • вражескую пехоту, четыре блиндажа;
  • российский автомобиль, замаскированный прицеп, БМП-1;
  • минометную позицию, выносную антенну;
  • позицию взлета и управления вражескими FPV-дронами;
  • бочку с горюче-смазочными материалами;
  • ликвидировали еще до взлета два вражеских дрона.

"Там, где работают пилоты подразделения РУБпАК "Прайм", врагу не спрятаться, расплата наступит обязательно!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничный отряд "Стальная Граница" показал, как операторы бомберов охотятся на россиян на Северо-Слобожанском направлении.

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