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24 липня 2025, 09:05

На Півночі прикордонники знищили транспорт та позиції керування російськими FPV-дронами

24 липня 2025, 09:05
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фото: ДПСУ
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Пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують нещадно нищити російських окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Днями українські дронарі знищили:

  • ворожу піхоту, чотири бліндажі;
  • російську автівку, замаскований причіп, БМП-1;
  • мінометну позицію, виносну антену;
  • позицію злету і керування ворожими FPV-дронами;
  • бочку з паливно-мастильними матеріалами;
  • ліквідували ще до злету два ворожих дрони.

"Там, де працюють пілоти підрозділу РУБпАК "Прайм", ворогу не сховатися, розплата настане неодмінно!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонний загін "Сталевий Кордон" показав, як оператори бомберів полюють на росіян на Північно-Слобожанському напрямку.

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