На Півночі прикордонники знищили транспорт та позиції керування російськими FPV-дронами

фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Днями українські дронарі знищили:

ворожу піхоту, чотири бліндажі;

російську автівку, замаскований причіп, БМП-1;

мінометну позицію, виносну антену;

позицію злету і керування ворожими FPV-дронами;

бочку з паливно-мастильними матеріалами;

ліквідували ще до злету два ворожих дрони.

"Там, де працюють пілоти підрозділу РУБпАК "Прайм", ворогу не сховатися, розплата настане неодмінно!", — йдеться в повідомленні.