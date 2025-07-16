"Стальная Граница" показала, как операторы бомберов охотятся на россиян
Расчеты БпЛА "Вампир" пограничного отряда "Стальная Граница" беспощадно сбрасывают бомбы на российских оккупантов на Северо-Слобожанском (Сумском) направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что операторы бомберов "Вампир" (они же "Баба Яга") круглосуточно уничтожают врага в открытом поле и в лесополосах.
"Только за прошедшие сутки "Вампиры" поразили 8 оккупантов, из них 5 — 200, 3 — 300. Работаем для достижения единой цели", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как ночной бомбер "Баба Яга" уничтожает позиции россиян в Харьковской области.
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