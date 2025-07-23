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23 июля 2025, 02:55

Бригада "Гарт" атаковала позиции россиян под Волчанском

23 июля 2025, 02:55
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фото: ГПСУ
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Пилоты-аэроразведчики и артиллеристы бригады "Гарт" продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на Волчанском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что "глаза" пограничников высчитывают даже замаскированные вражеские цели, пытающиеся скрыться в "зеленке". Так, на днях защитники обнаружили легкий бронетранспортер с десантом ("мотолыгу").

"На Харьковщине пограничники "мотолыжут" оккупантов. Вражеское транспортное средство было уничтожено", — говорится в сообщении.

Также пушкари-пограничники нанесли огневые поражения по опорным пунктам россиян и обезвредили 17 оккупантов.

Напомним, ранее на Харьковщине пограничники поразили с помощью беспилотников технику и укрытия войск РФ.

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РФ война пограничники оккупанты Харьковская область потери россиян Волчанск бронетранспортер
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