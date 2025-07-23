Бригада "Гарт" атаковала позиции россиян под Волчанском

фото: ГПСУ

Пилоты-аэроразведчики и артиллеристы бригады "Гарт" продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на Волчанском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что "глаза" пограничников высчитывают даже замаскированные вражеские цели, пытающиеся скрыться в "зеленке". Так, на днях защитники обнаружили легкий бронетранспортер с десантом ("мотолыгу").

"На Харьковщине пограничники "мотолыжут" оккупантов. Вражеское транспортное средство было уничтожено", — говорится в сообщении.

Также пушкари-пограничники нанесли огневые поражения по опорным пунктам россиян и обезвредили 17 оккупантов.