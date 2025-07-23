Бригада "Гарт" атаковала позиции россиян под Волчанском
Пилоты-аэроразведчики и артиллеристы бригады "Гарт" продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на Волчанском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что "глаза" пограничников высчитывают даже замаскированные вражеские цели, пытающиеся скрыться в "зеленке". Так, на днях защитники обнаружили легкий бронетранспортер с десантом ("мотолыгу").
"На Харьковщине пограничники "мотолыжут" оккупантов. Вражеское транспортное средство было уничтожено", — говорится в сообщении.
Также пушкари-пограничники нанесли огневые поражения по опорным пунктам россиян и обезвредили 17 оккупантов.
Напомним, ранее на Харьковщине пограничники поразили с помощью беспилотников технику и укрытия войск РФ.
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