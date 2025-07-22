Из-за российского удара часть Сумской области осталась без света

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Об этом сообщил в Телеграмме начальник Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews.

"В результате одного из вражеских ударов по территории Сумщины обесточена часть потребителей", - говорится в сообщении.

По его словам, некоторые медицинские учреждения работают на резервном питании.

"Специалисты уже возобновляют электроснабжение. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет", - подытожил Олег Григоров.

Напомним, в Сумах возросло количество пострадавших в результате российской атаки.