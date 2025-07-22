Масштабные атаки на Сумщину: десятки раненых, поврежденные дома, ТЦ и авто

фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили более 68 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что больше атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиабомбы (около 20 ударов), сброс ВОГ с дронов (15 случаев), удары по реактивным системам залпового огня (20), а также FPV-дроны и другие типы БпЛА.

В Путивльской общине в результате атаки дрона пострадали 11 гражданских , среди которых один ребенок 2020 года рождения.

В Сумской общине из-за авиаудара КАБ ранения получили по меньшей мере четыре человека , трое из них госпитализированы. Еще 12 человек обратились за медицинской помощью на месте.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Так, в Великописаревской общине разрушены два частных жилых дома. В Путивльской — разрушены другие объекты.

В Сумской общине повреждены два частных дома, пять многоэтажек, торговый центр, 18 автомобилей и еще один объект инфраструктуры.

Воздушная тревога в области длилась 7 часов 27 минут.

Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 522 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов есть разрушение, раненное гражданское.