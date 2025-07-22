В результате российских обстрелов пострадали 7 жителей Херсонщины

иллюстративное фото: Нацполиция

Вчера оккупанты атаковали более трех десятков населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов ранены семеро мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вчера россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и три частных дома. Также оккупанты изуродовали здание театра, сельхозтехнику и частные автомобили.

По имеющимся данным, в результате обстрелов ранения получили семь человек.