В результате российских обстрелов пострадали 7 жителей Херсонщины
Вчера оккупанты атаковали более трех десятков населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов ранены семеро мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Вчера россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и три частных дома. Также оккупанты изуродовали здание театра, сельхозтехнику и частные автомобили.
По имеющимся данным, в результате обстрелов ранения получили семь человек.
Напомним, за прошедшие сутки РФ убила трех мирных жителей Донецкой области. Также ранения получили 12 гражданских.
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