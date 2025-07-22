Российский КАБ попал в многоэтажку в Краматорске — погиб ребенок
В ночь на 22 июля российские войска нанесли удар авиационной управляемой бомбой (КАБ) по Краматорску. Удар пришелся на многоквартирный жилой дом, что повлекло за собой пожар
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает RegioNews.
По его словам, по состоянию на 7:30 известно об одном погибшем — мальчике 2015 года рождения.
Еще пятеро жителей получили ранения. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Спасательные и экстренные службы работают на месте трагедии.
Напомним, за прошедшие сутки, 21 июля, российская армия убила трех мирных жителей Донецкой области. Также ранения получили 12 гражданских.
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