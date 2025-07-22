Россияне атаковали Запорожскую область авиацией и сотнями дронов: ранен мужчина
За прошедшие сутки россияне нанесли 522 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов есть разрушения, ранен гражданский
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, в сутки захватчики разрушили по меньшей мере 29 квартир, частных домов, гаражей и объектов инфраструктуры.
"Ранен мужчина в результате вражеской атаки по Васильевскому району", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 22 июля российские войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. Пострадал один человек.
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