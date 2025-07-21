фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки россияне нанесли 579 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов есть разрушения, ранены трое гражданских

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативной информации, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 30 квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры.

"Три человека ранены в результате вражеской атаки по Васильевскому району", – говорится в сообщении.