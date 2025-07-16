В результате российских обстрелов пострадали 8 жителей Херсонщины
За прошедшие сутки, 15 июля, войска РФ атаковали почти четыре десятка населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали восемь мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Вчера захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройки, гараж и частные автомобили.
По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки ПВО сбила над территорией Херсонщины один БпЛА типа "Shahed-131/136".
"Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью оккупанты массированно атаковали Винницу и область ударными дронами. Под обстрелами оказалась гражданская инфраструктура, ранены семь человек.