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16 июля 2025, 08:15

В результате российских обстрелов пострадали 8 жителей Херсонщины

16 июля 2025, 08:15
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 15 июля, войска РФ атаковали почти четыре десятка населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали восемь мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вчера захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройки, гараж и частные автомобили.

По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки ПВО сбила над территорией Херсонщины один БпЛА типа "Shahed-131/136".

"Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью оккупанты массированно атаковали Винницу и область ударными дронами. Под обстрелами оказалась гражданская инфраструктура, ранены семь человек.

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