"Сталевий Кордон" показав, як оператори бомберів полюють на росіян

фото: ДПСУ

Розрахунки БпЛА "Вампір" прикордонного загону "Сталевий Кордон" нещадно скидають бомби на російських окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що оператори бомберів "Вампір" (вони ж "Баба Яга") цілодобово вправно нищать ворогів у відкритому полі та в лісосмугах.

"Лише протягом минулої доби "Вампіри" вполювали 8 окупантів, з них 5 — 200, 3 — 300. Працюємо задля досягнення єдиної мети", — йдеться в повідомленні.