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16 липня 2025, 06:40

"Сталевий Кордон" показав, як оператори бомберів полюють на росіян

16 липня 2025, 06:40
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фото: ДПСУ
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Розрахунки БпЛА "Вампір" прикордонного загону "Сталевий Кордон" нещадно скидають бомби на російських окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що оператори бомберів "Вампір" (вони ж "Баба Яга") цілодобово вправно нищать ворогів у відкритому полі та в лісосмугах.

"Лише протягом минулої доби "Вампіри" вполювали 8 окупантів, з них 5 — 200, 3 — 300. Працюємо задля досягнення єдиної мети", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як нічний бомбер "Баба Яга" нищить позиції росіян на Харківщині.

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війна прикордонники окупанти Сумська область втрати росіян бомбер Баба Яга
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