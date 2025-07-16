"Сталевий Кордон" показав, як оператори бомберів полюють на росіян
Розрахунки БпЛА "Вампір" прикордонного загону "Сталевий Кордон" нещадно скидають бомби на російських окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що оператори бомберів "Вампір" (вони ж "Баба Яга") цілодобово вправно нищать ворогів у відкритому полі та в лісосмугах.
"Лише протягом минулої доби "Вампіри" вполювали 8 окупантів, з них 5 — 200, 3 — 300. Працюємо задля досягнення єдиної мети", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як нічний бомбер "Баба Яга" нищить позиції росіян на Харківщині.
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 15 липняВсі новини »
15 липня 2025, 11:33ЗСУ озброїли дистанційним бойовим модулем, що стріляє на землі та в повітрі
15 липня 2025, 06:10Сили оборони вдарили по російських військах на Курщині
15 липня 2025, 04:35
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
На Рівненщині мотоцикл врізався в припарковане авто: двоє 19-річних юнаків — у реанімації
16 липня 2025, 06:00На Харківщині чоловік вбив свого пасинка
16 липня 2025, 05:05На Франківщині 22-річний хлопець стрибнув із мосту та втопився
16 липня 2025, 04:35В Україні масово дешевшають овочі: що впало в ціні
16 липня 2025, 04:34В Україні знову дорожчає м'ясо - які причини
16 липня 2025, 03:50На Кіровоградщині внаслідок пожежі сухостою загинула жінка
16 липня 2025, 03:33Ціни на молоко в Україні змінюються: що стало причиною
16 липня 2025, 02:50У Хмельницькому у воді виявили тіло потопельника
16 липня 2025, 02:15Співачка Олена Тополя зізналась, яка сума потрібна її родині для комфортного життя в столиці
16 липня 2025, 01:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить