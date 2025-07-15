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15 июля 2025, 11:33

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 15 июля

15 июля 2025, 11:33
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 14 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 1 230 военных РФ, а также уничтожили более двухсот вражеских дронов, десятки единиц техники и вооружения агрессора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 036 290 военных.

Напомним, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как искусственный интеллект позволит уничтожать россиян.

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