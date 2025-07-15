Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 15 июля
За прошедшие сутки, 14 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 1 230 военных РФ, а также уничтожили более двухсот вражеских дронов, десятки единиц техники и вооружения агрессора
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 036 290 военных.
Напомним, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как искусственный интеллект позволит уничтожать россиян.
Силы обороны ударили по российских войсках на КурщинеВсе новости »
15 июля 2025, 04:35В Запорожской области россияне пытались прорваться в сторону Каменского
15 июля 2025, 00:50Patriot для Украины и санкции для РФ: Трамп раскритиковал Путина и "дал ему срок" на мирное соглашение
14 июля 2025, 21:17
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
Россияне бомбили Донетчину КАБами: есть 2 жертвы и 10 раненых
15 июля 2025, 12:10Взятка в 1600 долларов: таможенника Львовщины поймали с поличным
15 июля 2025, 11:52Lexus ES300h Hybrid – премиум, который экономит: опыт реального водителя
15 июля 2025, 11:45РФ ударила по медучреждению на Херсонщине: повреждены кабинеты и фасад
15 июля 2025, 11:39"Снять с розыска" за $20 тысяч: в Киеве разоблачили мошенника, торговавшего связями в ТЦК
15 июля 2025, 10:57Российские "шахеды" атаковали Николаевщину: повреждена инфраструктура, произошел пожар
15 июля 2025, 10:55Те же люди – новые должности: нардеп рассказал о масштабной перестановке в правительстве
15 июля 2025, 10:42Массированные обстрелы Херсонщины: 2 человека погибли и 18 пострадали
15 июля 2025, 10:15В Ивано-Франковске умер пациент с лептоспирозом
15 июля 2025, 10:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит