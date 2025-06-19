За сутки ВСУ уничтожили 1080 окупантов и 249 единиц техники, – Генштаб
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1080 окупантов. Кроме того, уничтожены четыре танка, 8 боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, 108 единиц автомобильной техники и автоцистерн и две единицы спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1008240 солдат.
Напомним, с начала 2025 года Силы обороны Украины поразили почти 20 тысяч (19 421) единиц автомобильной техники российских оккупантов.
ВСУ уничтожили почти 20 тысяч единиц автотехники россиян, — СырскийВсе новости »
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