В результате российских обстрелов пострадали 7 жителей Херсонщины

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Вчера, 15 июня, российские войска атаковали более 25 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали семь гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Россияне били по критической инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили восемь частных домов. Также оккупанты попали по территории фермерского хозяйства и изуродовали частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", — говорится в сообщении.