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В последнее время у медиа нередко появляется информация о том, что жителям Сум нужно срочно эвакуироваться. Причиной называют усложнение ситуации в области. Это прокомментировали в ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Григорова, оснований для эвакуации из Сумы пока нет. Он подчеркнул, что ситуация на границе напряженная, но контролируемая.

"Самые интенсивные боевые действия, как и прежде, происходят на пограничных, в частности в Юнаковской и Хотинской общинах. Враг пытается расширить зону активных боевых действий, действует малыми группами, однако наши защитники не дают ему закрепиться", - говорит Григоров.

При этом глава ОВА напомнил, что в Сумской области объявлена эвакуация из 213 населенных пунктов в 18 прифронтовых общинах. За последнюю неделю эвакуировано около 900 жителей области. Работы по эвакуации населения продолжаются.

Ситуация в Сумской области

6 июня в DeepState сообщали о новой "красной зоне" в Сумской области, возле села Садки, юго-восточнее Юнаковки. Также известно об оккупации россиянами Кондратовки и Алексеевки. При этом фиксируют продвижение РФ возле Беловодов, Локни и Садков.

По данным ОВА, от 26 мая, россияне оккупировали Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинского общества.