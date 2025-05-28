В Запорожье еще из одного села объявили принудительную эвакуацию
В Запорожской области из-за ухудшения ситуации безопасности объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из села Магдалиновка Камышеваской поселковой территориальной громады
Об этом сообщила Камышевская община, передает RegioNews.
"Приказом главы Запорожской областной государственной администрации и начальника Запорожской ОВА №29 от 27 мая 2025 года объявлено проведение принудительной эвакуации детей вместе с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями в безопасные районы области", – говорится в сообщении.
Эвакуация должна состояться в течение 30 суток.
Власти призывают жителей Магдалиновки следовать указаниям ответственных лиц и готовиться к эвакуации.
Оперативная информация по эвакуации будет предоставлена дополнительно.
Напомним, ранее сообщалось, что 60% жителей прифронтовых общин Сумщины уже эвакуированы.