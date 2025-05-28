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28 мая 2025, 13:40

В Запорожье еще из одного села объявили принудительную эвакуацию

28 мая 2025, 13:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Запорожской области из-за ухудшения ситуации безопасности объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из села Магдалиновка Камышеваской поселковой территориальной громады

Об этом сообщила Камышевская община, передает RegioNews.

"Приказом главы Запорожской областной государственной администрации и начальника Запорожской ОВА №29 от 27 мая 2025 года объявлено проведение принудительной эвакуации детей вместе с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями в безопасные районы области", – говорится в сообщении.

Эвакуация должна состояться в течение 30 суток.

Власти призывают жителей Магдалиновки следовать указаниям ответственных лиц и готовиться к эвакуации.

Оперативная информация по эвакуации будет предоставлена дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что 60% жителей прифронтовых общин Сумщины уже эвакуированы.

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