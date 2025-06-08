Фото: прокуратура

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Зранку 8 червня російські військові атакували безпілотником Недригайлівську громаду в Роменському районі. Внаслідок удару отримали поранення жінки 28 та 43 років. Їх госпіталізували медики.

Згодом росіяни вдарили безпілотником по місцевим жителям Есменської громади. Отримав поранення 60-річний чоловік.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Харків авіабомбами. Внаслідок атаки загинула жінка, яка працювала на дитячій залізничі. Також двоє чоловіків, які були в авто, отримали поранення.