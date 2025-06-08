Ранок почався з атаки: росіяни вчергове вдарили по Сумщині, є поранені
Російські війська вдарили по Сумській області безпілотниками. Правоохоронці фіксують насслідки
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Зранку 8 червня російські військові атакували безпілотником Недригайлівську громаду в Роменському районі. Внаслідок удару отримали поранення жінки 28 та 43 років. Їх госпіталізували медики.
Згодом росіяни вдарили безпілотником по місцевим жителям Есменської громади. Отримав поранення 60-річний чоловік.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували Харків авіабомбами. Внаслідок атаки загинула жінка, яка працювала на дитячій залізничі. Також двоє чоловіків, які були в авто, отримали поранення.
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