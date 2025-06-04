РФ пытается прорвать оборону Сумщины пехотой без техники
Российские войска продолжают давить на приграничные районы Сумской области, используя тактику малых штурмовых групп
Об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера ГПСУ Андрея Демченко, передает RegioNews.
По его словам, враг пытается продвинуться в глубь территории Украины небольшими пехотными группами, иногда используя квадроциклы или мотоциклы для повышения мобильности. Бронетехника при этом почти не применяется.
Основная цель таких действий – расширить зону боевых действий непосредственно на украинской территории.
Также наблюдается расширение направлений, использующихся врагом для атак. Если раньше активность фиксировалась преимущественно у населенных пунктов Басовка и Журавка, то теперь добавились еще Веселовка и Владимировка.
Кроме того, остается высокий уровень угрозы со стороны диверсионно-разведывательных групп. Чаще такие группы действуют либо на севере Сумщины, ближе к Черниговщине, либо на южных направлениях — в сторону Харьковской области.
Напомним, в конце мая российские войска оккупировали четыре населенных пункта в Сумской области.
Ранее майор ВСУ Игорь Лапин рассказал, когда россияне начнут массово атаковать Сумы.