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04 июня 2025, 14:10

РФ пытается прорвать оборону Сумщины пехотой без техники

04 июня 2025, 14:10
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фото: ГНСУ
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Российские войска продолжают давить на приграничные районы Сумской области, используя тактику малых штурмовых групп

Об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера ГПСУ Андрея Демченко, передает RegioNews.

По его словам, враг пытается продвинуться в глубь территории Украины небольшими пехотными группами, иногда используя квадроциклы или мотоциклы для повышения мобильности. Бронетехника при этом почти не применяется.

Основная цель таких действий – расширить зону боевых действий непосредственно на украинской территории.

Также наблюдается расширение направлений, использующихся врагом для атак. Если раньше активность фиксировалась преимущественно у населенных пунктов Басовка и Журавка, то теперь добавились еще Веселовка и Владимировка.

Кроме того, остается высокий уровень угрозы со стороны диверсионно-разведывательных групп. Чаще такие группы действуют либо на севере Сумщины, ближе к Черниговщине, либо на южных направлениях — в сторону Харьковской области.

Напомним, в конце мая российские войска оккупировали четыре населенных пункта в Сумской области.

Ранее майор ВСУ Игорь Лапин рассказал, когда россияне начнут массово атаковать Сумы.

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