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14 апреля 2025, 12:49

В Сумах почти 40 раненых остаются в больницах, 11 – в тяжелом состоянии

14 апреля 2025, 12:49
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате ракетного удара России по Сумам в воскресенье погибли 34 человека. Около 40 человек находятся в больнице, из которых 11 – в тяжелом состоянии

Об этом в эфире телемарафона сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

"На данный момент 34 человека погибли, из них – двое детей 2008 и 2013 г.р. 119 получили ранения, около 40 человек находятся в больнице, из них 11 – в тяжелом состоянии", – сказал Клименко.

По его словам, враг нанес два удара по Сумам с промежутком 2-2,5 минуты. "Удар по центру города. Ракета – предварительно Искандер М осколочно-фугасного действия", – отметил глава МВД.

Он добавил, что скорость этой ракеты составляет более 2 км/с. "В 100 км меньше чем за 45 секунд она долетает… люди должны очень быстро спускаться в укрытие", – подчеркнул он.

Напомним, утром 13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

По последним данным, известно о 34 погибших, из них 2 детей. Травмированы 119 человек, из них 15 детей.

Также сообщалось, что в Сумах объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара.

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