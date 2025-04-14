Ракетный удар по Сумам: 119 пострадавших, среди них – 15 детей

фото: Сумской городской совет

Число людей, пострадавших из-за ракетного удара российской армии в Сумах 13 апреля, возросло до 119

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Сумщины, передает RegioNews.

Отмечается, что на данный момент известно о 34 погибших, из них 2 детей. Травмированы 119 человек, из них 15 детей.

Кроме того, повреждено 51 здание, 34 легковых автомобиля и один троллейбус.

Сейчас производится демонтаж и разбор аварийных конструкций, а также восстановление оконных проемов.

На месте происшествия работает 60 человек личного состава и 18 единиц специальной техники ГСЧС Украины.

Напомним, утром 13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

По последним данным, погибли по меньшей мере 34 человека, среди них есть дети.

Владимир Зеленский призвал к жесткой реакции международного сообщества.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетный удар РФ по Сумам , назвав его "ужасным" и "ошибкой РФ".