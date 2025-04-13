фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате российской ракетной атаки по Сумам 13 апреля возросло до 99

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

"По состоянию на 15:35 выросло количество пострадавших до 99 человек, из них 11 детей", – говорится в сообщении.

Спасатели продолжают свою работу на месте вражеского удара.

Напомним, утром 13 апреля вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах. В результате удара погибли 32 человека, среди них – два ребенка.

Россияне ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23".