Число пострадавших в Сумах выросло до 99 человек
Число пострадавших в результате российской ракетной атаки по Сумам 13 апреля возросло до 99
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
"По состоянию на 15:35 выросло количество пострадавших до 99 человек, из них 11 детей", – говорится в сообщении.
Спасатели продолжают свою работу на месте вражеского удара.
Напомним, утром 13 апреля вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах. В результате удара погибли 32 человека, среди них – два ребенка.
Россияне ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23".
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