Ракетный удар по Сумам: 21 человек погиб, по меньшей мере 20 раненых

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Россия попала баллистикой по центру Сум в Вербное воскресенье, 13 апреля. Соответствующие службы организуют спасательные и ликвидационные работы

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

"Именно тогда, когда на улице было много людей. Сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник", - подчеркнул министр.

На места поражения прибыли спасатели и полицейские. По предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены к этой минуте.

"Люди пострадали прямо посреди улицы, в машинах, общественном транспорте, в домах", – говорится в сообщении.

"Полиция ограничила доступ к зоне поражения. Просьба соблюдать установленные ограничения, чтобы экстренные службы могли быстро работать. Сейчас важна каждая минута для жизни раненых. Разворачиваем штаб для приема заявлений и оказания помощи пострадавшим. Психологи ГСЧС и полиции работают с пострадавшими", – сообщил министр.

Следователи, криминалисты на местах ударов – собирают доказательства, документируют жестокое военное преступление рф против гражданского населения.

Напомним, вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах.

Президент Владимир Зеленский призвал к жесткой реакции международного сообщества.