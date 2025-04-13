Удар по Сумам: количество раненых увеличилось до 83
В результате ракетного удара по Сумам погиб 21 человек, 83 получили ранения
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.
"21 человек погиб. 83 человека ранены, среди которых 7 детей. Всем оказывается медицинская помощь. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия", – говорится в сообщении.
По информации Офиса генпрокурора, россияне нанесли два ракетных удара по центру города Сумы около 10:15. Продолжаются спасательные работы.
Напомним, вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах.
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