Удар по Сумам: количество раненых увеличилось до 83

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В результате ракетного удара по Сумам погиб 21 человек, 83 получили ранения

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

"21 человек погиб. 83 человека ранены, среди которых 7 детей. Всем оказывается медицинская помощь. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, россияне нанесли два ракетных удара по центру города Сумы около 10:15. Продолжаются спасательные работы.

Напомним, вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах.

Президент Владимир Зеленский призвал к жесткой реакции международного сообщества.