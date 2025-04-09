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09 апреля 2025, 09:11

Сумщина под обстрелами: 62 атаки и 93 взрыва за ночь и утро

09 апреля 2025, 09:11
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фото: Новынарня
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Ночью и утром россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews .

Отмечается, что оккупанти обстреляли 7 общин.

Краснопольская община: авиаудары КАБ (41 взрыв), обстрел кассетным боеприпасом (1 взрыв), минометные обстрелы (8 взрывов).

Шалыгинская община: удары FPV-дронами (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), артобстрелы (21 взрыв).

Великописаревская община: удары FPV-дронами (4 взрыва).

Миропольская община: авиаудар КАБ (2 взрыва).

Николаевская сельская община: удар БпЛА "Герань-2" (1 взрыв), поврежден дом, хозяйственное сооружение, гараж и 2 автомобиля.

Хотинская община: артиллерийские обстрелы (5 взрывов).

Юнаковская община: авиаудар КАБ (4 взрыва), артобстрел (3 взрыва).

Напомним, в ночь на 9 апреля российская армия запустила по Украине 55 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.

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