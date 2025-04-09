Масштабная атака дронов по Харькову: есть раненые и возгорания

фото: ГСЧС Харьковщины

Вечером 8 апреля враг нанес массированный обстрел ударными беспилотниками по Киевскому, Индустриальному и Основянскому районам города

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали два человека.

По данным прокуратуры, армия РФ нанесла около 20 ударов. Из них 15 – по Основянскому району. В Киевском районе повреждено около 10 домов.

Обстрел вызвал повреждения гражданских объектов, включая предприятия, складские помещения, производственные здания и СТО.

Возникло шесть очагов возгорания. Общая площадь пожара превышает 1200 квадратных метров.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы.

Напомним, вечером 8 апреля войска России атаковали Харьков, раздалось по меньшей мере 15 взрывов. Следует отметить, что одновременно с этим россияне также наносили удары по Днепру.