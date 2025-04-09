05:55  09 апреля
В Запорожье полицейский стрелял в вооруженного ножом хулигана
04:20  09 апреля
Перед Пасхой дорожает мука: сколько будут платить украинцы за килограмм
01:45  09 апреля
На Буковине подросток проник в школу и поджег кабинет директора
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2025, 07:26

Масштабная атака дронов по Харькову: есть раненые и возгорания

09 апреля 2025, 07:26
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

Вечером 8 апреля враг нанес массированный обстрел ударными беспилотниками по Киевскому, Индустриальному и Основянскому районам города

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали два человека.

По данным прокуратуры, армия РФ нанесла около 20 ударов. Из них 15 – по Основянскому району. В Киевском районе повреждено около 10 домов.

Обстрел вызвал повреждения гражданских объектов, включая предприятия, складские помещения, производственные здания и СТО.

Возникло шесть очагов возгорания. Общая площадь пожара превышает 1200 квадратных метров.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы.

Напомним, вечером 8 апреля войска России атаковали Харьков, раздалось по меньшей мере 15 взрывов. Следует отметить, что одновременно с этим россияне также наносили удары по Днепру.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков атака российская армия взрыв пожар раненые война
На Харьковщине оккупанты ударили по пункту выдачи гумопомощи: пострадала женщина
08 апреля 2025, 19:09
Российские войска обстреляли Купянск из артиллерии: в ОВА показали последствия атаки
08 апреля 2025, 18:05
Войска РФ накрыли огнем жилую инфраструктуру в Лимане: есть разрушения
08 апреля 2025, 17:44
Все новости »
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Ушел на рыбалку и пропал без вести: в Тернопольской области обнаружили тело мужчины
09 апреля 2025, 08:00
Результаты ночного удара: появились фото последствий атаки на Днепр
09 апреля 2025, 07:50
В Херсонской области россияне обстреляли жилые дома: пострадали 4 гражданских
09 апреля 2025, 07:50
Россияне сбросили на Запорожскую область 14 авиабомб: повреждена гражданская инфраструктура
09 апреля 2025, 07:20
В Черном и Азовском морях отсутствуют российские боевые корабли
09 апреля 2025, 07:12
На Юге пограничники потопили российскую лодку: видео
09 апреля 2025, 07:10
На Волыни достроили многоквартирный дом для переселенцев: когда можно заезжать
09 апреля 2025, 06:57
Пограничники уничтожили технику, склад боеприпасов и комплекс РЭБ "Поле-21" оккупантов на Донетчине
09 апреля 2025, 06:19
В Запорожье полицейский стрелял в вооруженного ножом хулигана
09 апреля 2025, 05:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Все блоги »