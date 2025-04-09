После ударов дронов в Краматорске ранен ребенок и еще два человека
В Краматорске три человека, среди которых ребенок, получили ранения из-за ночных атак российских дронов
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .
По его словам, сегодня ночью город оказался под массированной атакой российских дронов.
По предварительной информации, ранения получили 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя старушка.
В настоящее время объемы разрушений устанавливаются.
На месте ударов работают власти, полиция, спасатели и все ответственные службы.
Напомним, во вторник утром, 8 апреля, российские захватчики атаковали Лиман Краматорского района. Под вражеским огнем оказался жилищный сектор города.
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