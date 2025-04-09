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09 апреля 2025, 07:50

Результаты ночного удара: появились фото последствий атаки на Днепр

09 апреля 2025, 07:50
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фото: Telegram/Борис Филатов
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Ночью русская армия атаковала Днепропетровскую область дронами. Силы ПВО сбили 11 из них

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews .

Отмечается, что больше всего из-за вражеских дронов досталось Днепру. Пострадали 15 человек, из них 8 остаются в больницах. Практически все пациенты в состоянии средней тяжести, один – в легком.

В городе повреждены 15 частных домов и 4 многоэтажки, изуродованы почти два десятка авто.

Кроме того, есть разрушения на территории нескольких предприятий. Избиты админздание и инфраструктура. Все пожары спасатели потушили

Направил агрессор БпЛА и на Апостолово, что в Криворожском районе. Повреждено частное предприятие. Люди не пострадали

По Никопольскому району враг ударил дронами-камикадзе. Попал по самому Никополю и Марганецкому обществу. Повреждённый спортивный объект. Погибших и раненых нет.

Напомним, поздно вечером 8 апреля войска РФ атаковали дронами Днепр.

Россияне также нанесли более 20 ударов по Харькову. В Основянском районе в результате обстрела пострадали два человека.

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