Сумщина під обстрілами: 62 атаки та 93 вибухи за ніч і ранок
Вночі та зранку росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
Зазначається, що обстрілів зазнали 7 громад.
Краснопільська громада: авіаудари КАБ (41 вибух), обстріл касетним боєприпасом (1 вибух), мінометні обстріли (8 вибухів).
Шалигинська громада: удари FPV-дронами (2 вибухи), скидання ВОГ із БпЛА (1 вибух), артобстріли (21 вибух).
Великописарівська громада: удари FPV-дронами (4 вибухи).
Миропільська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).
Миколаївська сільська громада: удар БпЛА "Герань-2" (1 вибух), пошкоджено будинок, господарську споруду, гараж і 2 автомобілі.
Хотінська громада: артилерійські обстріли (5 вибухів).
Юнаківська громада: авіаудар КАБ (4 вибухи), артобстріл (3 вибухи).
Нагадаємо, в ніч на 9 квітня російська армія запустила по Україні 55 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.