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09 квітня 2025, 09:11

Сумщина під обстрілами: 62 атаки та 93 вибухи за ніч і ранок

09 квітня 2025, 09:11
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фото: Новинарня
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Вночі та зранку росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що обстрілів зазнали 7 громад.

Краснопільська громада: авіаудари КАБ (41 вибух), обстріл касетним боєприпасом (1 вибух), мінометні обстріли (8 вибухів).

Шалигинська громада: удари FPV-дронами (2 вибухи), скидання ВОГ із БпЛА (1 вибух), артобстріли (21 вибух).

Великописарівська громада: удари FPV-дронами (4 вибухи).

Миропільська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).

Миколаївська сільська громада: удар БпЛА "Герань-2" (1 вибух), пошкоджено будинок, господарську споруду, гараж і 2 автомобілі.

Хотінська громада: артилерійські обстріли (5 вибухів).

Юнаківська громада: авіаудар КАБ (4 вибухи), артобстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, в ніч на 9 квітня російська армія запустила по Україні 55 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

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