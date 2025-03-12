В Сумской области ПВО сбила 16 российских "шахедов"
Сегодня ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила более 15 российских ударных беспилотников типа "Shahed"
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"Сегодня, 12 марта, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 16 вражеских "Шахедов", — говорится в сообщении.
С начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в регионе 675 российских беспилотников.
Напомним, за прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила 375 средств воздушной разведки и нападения РФ.
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