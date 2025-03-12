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12 марта 2025, 08:10

В Сумской области ПВО сбила 16 российских "шахедов"

12 марта 2025, 08:10
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фото: Сумская ОВА
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Сегодня ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила более 15 российских ударных беспилотников типа "Shahed"

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Сегодня, 12 марта, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 16 вражеских "Шахедов", — говорится в сообщении.

С начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в регионе 675 российских беспилотников.

Напомним, за прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила 375 средств воздушной разведки и нападения РФ.

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