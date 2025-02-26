Украинские дронщики показали, как уничтожают оккупантов на Луганщине
В Луганской области FPV-дроны комендатуры "Шквал" обнаруживают и эффективно уничтожают российских оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Уничтожена вражеская техника, позиции и фортификации. Враг теряет силы, а мы движемся к победе!", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях пограничники бригады "Месть" нанесли сокрушительные удары по военной технике россиян в Луганской области.
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