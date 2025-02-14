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14 февраля 2025, 11:55

Последствия российских обстрелов на Сумщине: ранены 4 гражданских

14 февраля 2025, 11:55
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фото: Сумская областная прокуратура
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В ночь с 13 на 14 февраля россияне обстреляли Сумскую область. Четверо человек получили ранения

Об этом сообщила областная прокуратура, передает RegioNews.

По предварительным данным, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил две управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Хотинского общества Сумского района. Позже беспилотником атаковал базу отдыха в Сумах.

В результате атаки оккупантов ранены трое мужчин, которым 45, 55 и 56 лет и 47-летняя женщина.

Повреждены помещения больницы, частные домовладения и хозяйственные постройки.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним, сегодня ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Зенитчики сбили 20 российских "шахедов".

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще 5 - ранены.

Сумская область война БПЛА авиабомба население ранение
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