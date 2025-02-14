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14 февраля 2025, 08:15

В Сумской области зенитчики сбили 20 российских "шахедов"

14 февраля 2025, 08:15
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фото: Сумская ОВА
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Сегодня ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники неба результативно отработали по вражеским БпЛА типа "Shahed"

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Сегодня, 14 февраля, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 20 вражеских БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 14 февраля во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили пять дронов-камикадзе типа "Shahed-136".

война Сумская область дрон БПЛА атака ПВО шахед
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