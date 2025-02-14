Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС: радиационный фон остается в норме

Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...

12 февраля 2025

Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?

Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...