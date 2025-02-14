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14 февраля 2025, 09:34

В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще 5 – ранены

14 февраля 2025, 09:34
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фото: полиция
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В течение 13 февраля российские оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Белозерка, Александровка, Широкая Балка, Томина Балка, Софиевка, Разлив, Никольское, Понятовка, Берислав, Новоалександровка, Дудчаны, Новая Каменка, Новоберислав, Милово, Антоновка, Садовое, Инженерное, Приднепровское, Зеленовка, Камышаны, Дарьевка, Гавриловка, Бургунка, Велетенское, Веселое, Днепровское, Золотая Балка, Ивановка, Львово, Николаевка, Михайловка, Ольговка, Осокоровка, Саблуковка, Токаревка, Тягинка, Червоный Маяк и город Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 14 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

Из-за российских обстрелов погибли два человека, еще пятеро – получили ранения.

Напомним, в течение 13 февраля оккупационные войска нанесли 490 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.

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