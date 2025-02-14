Наслідки російських обстрілів на Сумщині: поранено 4 цивільних

фото: Сумська обласна прокуратура

У ніч з 13 на 14 лютого росіяни обстріляли Сумщину. Четверо людей дістали поранення

Про це повідомила обласна прокуратура, передає RegioNews.

За попередніми даними, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Хотінської громади Сумського району. Пізніше безпілотником атакував базу відпочинку в Сумах.

Унаслідок атаки окупантів поранено троє чоловіків, яким 45, 55 та 56 років та 47-річна жінка.

Пошкоджено приміщення лікарні, приватні домоволодіння та господарські споруди.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.





Нагадаємо, сьогодні вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Зенітники збили 20 російських "шахедів".

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини, ще 5 – поранені.