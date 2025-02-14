фото: ГСЧС

В Полтавской области саперы успешно транспортировали и обезвредили боевую часть ракеты Х-101

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Боевую часть российской ракеты на днях обнаружили в одном из районов области.

Гражданам еще раз напомнили, что категорически запрещено касаться или самостоятельно перемещать взрывоопасные предметы. В случае их обнаружения необходимо уведомить об этом полицию или ГСЧС.

Напомним, ранее в Киевской области в поле упала новейшая российская крылатая ракета Х-69, она не сдетонировала. Саперы обезвредили ракету.